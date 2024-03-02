أكثر من 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا 533 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وإن عددا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد و4 مصابين في قصف قوات الاحتلال مجموعة فلسطينيين في الحي الياباني غربي خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما أفاد باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمالي خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن عدد وفيات الأطفال في مستشفى كمال عدوان ارتفع إلى 13 بسبب سوء التغذية ونقص الدواء، وكان مدير المستشفى أعلن عن وفاة 7 أطفال أمس الجمعة، مشيراً إلى أن الأطفال يواجهون جفافا متقدما وسوء تغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطحين

وأفاد المراسل باستشهاد 20 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف استهدف منزلا غرب مخيم جباليا، وقال إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة، مما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين التي وقعت أول أمس الخميس، إلى 116 شهيدا.

وقال المراسل إن 3 أشخاص استشهدوا في بيت حانون شمالي القطاع جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن الطعام في أراض زراعية.

وفي غزة أيضا، شيع أهالي مدينة دير البلح وسط القطاع جثامين 15 شهيدا من مستشفى شهداء الأقصى. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة مساء أمس وفجر اليوم على منازل مواطنين في دير البلح.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارة بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في الأثناء ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن طفلا استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم يبنا برفح جنوبي قطاع غزة.

"مستوى الدمار يفوق الوصف"

من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يفوق الوصف.

وأوضح في منشور عبر منصة إكس أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.

وذكر غيبريسوس أن المنظمة قدمت العلاج لـ 50 طفل يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا.

وقال إن أكثر من 240 مريضا يتلقون خدمات صحية من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، ولافتا إلى أن الخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.

وكانت المنظمة قالت الأسبوع الماضي إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة تسببت في دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء الأربعاء الماضي عشرات الفلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات إنسانية عند دوار النابلسي بشارع الرشيد شمالي قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 116 فلسطينيا وإصابة نحو 800 آخرين في مجزرة أصبحت تعرف باسم "مجزرة الطحين".

ومنذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.