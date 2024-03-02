اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين

أفاد مراسل الجزيرة أن اشتباكات مسلحة وقعت بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بعد محاولة اعتقال أمن السلطة أحد المقاومين.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أرادت اعتقال المطارد من قبل الاحتلال والأسير المحرر قيس السعدي في حي الهدف بمحيط مخيم جنين.

ودارات الاشتباكات بين المقاومين وأجهز أمن السلطة بعد انتشارها في حي الهدف بمحيط مخيم جنين ومحاصرة السعدي.

وذكر مراسل الجزيرة أن السعدي أصيب برصاص أمن السلطة خلال محاولة اعتقاله.

تغطية صحفية: لحظة إطلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية النار تجاه المطارد والأسير المحرر قيس السعدي خلال ملاحقته ومحاولة اعتقاله في حي الهدف بمحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/zcZofGLQd0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اشتباكات بين المقاومين وأمن السلطة؛ فقد جرت مواجهات بين الطرفين الشهر الماضي في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

وكان مقاومون خرجوا إلى شوارع المدينة استعدادا لاقتحام متوقع من قبل قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وتفاجأ المقاومون بملاحقتهم من قبل عناصر قوى الأمن الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.