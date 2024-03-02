حزب الله يهاجم بمسيّرة انقضاضية وقوات الاحتلال تغتال 4 من مقاتليه

قال حزب الله اللبناني إنه نفّذ هجوما جويا على قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في ليمان بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة، في المقابل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيّرة إسرائيلية اغتالت 4 من مقاتلي الحزب بينهم مسؤول كبير في قصف لسيارتهم جنوب لبنان.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني أن 3 أشخاص استُشهدوا، في استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في منطقة الناقورة جنوبي لبنان.

وقال المصدر الأمني إن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه السيارة، أثناء مرورها على الطريق العام الرابط بين بلدة الناقورة ومنطقة الحمرا القريبة من الحدود.

وقد نعى حزب الله 4 من مقاتليه وقال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم بنيران إسرائيلية، دون تقديم تفاصيل أخرى أو توضيح ما إذا سقطوا جراء هجوم المسيرة أو لا.

وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله إلى 223 جراء المواجهات والقصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنادا إلى إعلانات الحزب.

قصف متبادل

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة في لبنان جوني طونيوس، إن المقاتلات الإسرائيلية شنت، خلال الساعات الماضية، غارات على بلدات بليدا وراميا وعيتا الشعب ومنطقة جبل بلاط.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في "مرغليوت"، شمالي إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن مقاتلات إسرائيلية قصفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

كما استهدف الجيش ما وصفه المتحدث بهيكل عسكري إضافي لحزب الله، وبنية تحتية تابعة للحزب في منطقة جبل البلاط، في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه هاجم مقر قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في مستوطنة ليمان بمسيّرة انتحارية، وحقق إصابات مباشرة.

وكان الحزب أعلن أمس الجمعة عن تنفيذه 6 هجمات ضد القوات الإسرائيلية، قبالة الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا المحتلة، كما أسقط مسيّرة إسرائيلية في منطقة وادي العزية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل، بوتيرة يومية، قصفا متقطعا أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.