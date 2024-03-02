حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره ويهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني أن 3 من عناصره قتلوا صباح السبت، جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في جنوب لبنان، فيما قصف الحزب 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي الجولان المحتل.

وفي بيانات منفصلة، نعى حزب الله 3 من مقاتليه. وقال إن كلًّا منهم "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية في وقت سابق أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارة على طريق الناقورة الساحلية، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن مقاتلي حزب الله الـ3 قضوا في تلك الضربة.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهدافه السيارة التي قال إنها أقلّت عددا من مطلقي صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

وكان حزب الله نعى 4 من مقاتليه سقطوا جراء ضربة إسرائيلية ليل الجمعة على منزل في بلدة راميا.

وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه قصف "مجمعين عسكريين" تابعين للحزب ليلا في البلدة.

جبهة ساخنة

في المقابل، أعلن حزب الله عن مهاجمة 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي الجولان المحتل. وقال الحزب إنه استهدف مقر قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في مستوطنة "ليمان"، بالجليل الغربي، بمسيّرة انقضاضية.

كما قال الحزب إن مقاتليه قصفوا مربض مدفعية إسرائيليا في منطقة "الزاعورة"، بالجولان المحتل، واستهدفوا موقع "الراهب"، وتجمعا للجنود في محيط موقع "جل العلام".

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة، وصاروخين آخرين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادا لمقاومتها".

ومن جانبه، يشن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان، ويقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ويقصف الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر سيارات غالبا ما يستقلها عناصر من حزب الله بينهم قياديون.