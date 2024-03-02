شاهد.. القسام تستهدف دبابات إسرائيلية وتستدرج قوات خاصة لكمائن مفخخة

بثت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدة دبابات إسرائيلية وإعطابها بقذائف مضادة للدروع في مناطق مختلفة بعضها زراعية وأخرى سكنية في حي الزيتون وعلى مسافة قريبة من تلك الآليات بعد خروج المقاتلين من أنفاق هجومية.

وتضمنت المشاهد -أيضا- استدراج قوة إسرائيلية داخل مبنى تم تفخيخه ثم تفجيره وإيقاع القوة المتوغلة بين قتيل وجريح، فضلا عن تفجير عبوات بآليات الاحتلال وسحب إحداها وظهور سحابة دخانية ضخمة جراء ذلك.

كما شملت المشاهد استهداف مقاتلي القسام لتجمعات آليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون، وظهر أحد المقاتلين يتوعد القوات المتوغلة بتفكيكها ردا على تصريحات قادة إسرائيليين -بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– بتفكيك الأطر التنظيمية لكتائب القسام.