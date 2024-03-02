أبرز تطورات اليوم الـ148 للحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ148 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استمر الاحتلال في ارتكاب المجازر حيث قصف للمرة الثانية خلال 3 أيام حشودا لفلسطينيين ينتظرون المساعدات غرب مدينة غزة، كما ارتكب مجزرتين في جباليا شمالا ورفح جنوبا.

ومع تفاقم الوضع الإنساني وأزمة الجوع أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت، مع القوات الجوية الأردنية، عمليات إسقاط جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في غزة، في حين ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال في "مستشفى كمال عدوان" بسبب سوء التغذية ونقص الدواء إلى 13.

ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين وجرح 14 آخرين في معارك طاحنة يخوضها مع المقاومة الفلسطينية التي نشرت بيانات جديدة وصورا تثبت تكبيدها قوات الاحتلال خسائر جديدة في حي الزيتون.

وبينما تم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة غدا الأحد، واصل أهالي المحتجزين الإسرائيليين ضغطهم على حكومة بنيامين نتنياهو بتنظيم مسيرة حاشدة في تل أبيب والقدس.

وقد استشهد فلسطيني مع استمرار التصعيد في الضفة، وبينما أعلن حزب الله مهاجمة 6 مواقع إسرائيلية بينها مقر قيادة في مستوطنة ليمان بالجليل الغربي، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف سيارة في الناقورة بجنوب لبنان.

مجازر مستمرة

استشهد 11 فلسطينيا، في غارة إسرائيلية على خيام للنازحين قرب مستشفى تل السلطان للولادة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن نحو 50 آخرين من بينهم أطفال، أصيبوا نتيجة الغارة التي استهدفت الخيام، وتجمعا للمواطنين النازحين بجوار بوابة المستشفى.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن 20 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 16، جراء قصف إسرائيلي استهدف ليلا منزلا غرب مخيم جباليا. وقالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 10 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتَها 92 شهيدا، و156 جريحا. اقرأ المزيد

استهداف جديد لحشود تنتظر المساعدات

وأعلنت وزارة الصحة في غزة انتشال شهيدين من دوار النابلسي ليرتفع عدد شهداء "مجزرة الطحين" التي وقعت الخميس الماضي إلى 118 والجرحى إلى 760.

وبعد 3 أيام من المجزرة أطلق جيش الاحتلال النار والقذائف على حشود تنتظر دخول المساعدات قرب دوار النابلسي، غربي مدينة غزة، وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص، وإصابة 26، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار والقذائف على حشود المنتظرين. وقد حصلت الجزيرة على مقاطع مصورة تظهر لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين كانوا يترقبون وصول المساعدات.

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مطالبة بتحقيق بمجزرة الطحين

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر. وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في هذا الحدث الذي وصفه بالمأساوي.

وأشار إلى أنه تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين. وحث بوريل مجلس الأمن على الدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية، والتأكيد على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات بشكل سريع وآمن وحماية المدنيين في غزة. اقرأ المزيد

وفيات أطفال الجوع

ومع تفاقم أزمة الجوع أفاد مراسل الجزيرة أن عدد الوفيات بين الأطفال في "مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء ارتفع إلى 13.

وكان مدير مستشفى كمال عدوان أعلن عن وفاة 7 أطفال أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الأطفال يواجهون جفافا متقدما، وسوء تغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

إنزال مساعدات أميركية

وفي تطور هو الأول من نوعه أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت، مع القوات الجوية الأردنية، عمليات إسقاط جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في غزة.

وقال مسؤول أميركي إن العملية تضمنت إسقاط 66 طرد مساعدات من الجو، تتضمن نحو 38 ألف وجبة غذاء. ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين أن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها. اقرأ المزيد

خسائر الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة وأحدهم ضابط بتفجير عبوات في مبنى بخان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها أعلنت كتائب القسام تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح شمال خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان له إن جنود لواء الكوماندوز يواصلون خوض معارك عنيفة غرب خان يونس، قضوا خلالها على عشرات من المقاومين الفلسطينيين حسب إعلانه. وذكر البيان أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم لمواقع وفق معلومات استخبارية محددة بينها مجمع يعود إلى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

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معارك حي الزيتون

وحصلت الجزيرة على مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بغزة. وتظهر المشاهد استهداف دبابات وإعطابها وتفخيخ كمائن بقوات إسرائيلية في حي الزيتون.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها في حي الزيتون استولوا على طائرة استطلاع من طراز (سكاي لارك) كانت في مهمة استخباراتية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن مقاتليها فجروا دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا" بعبوات "شواظ" جنوب شرق الحي، وأنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة جنوب شرق حي الزيتون، إضافة إلى استهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق حي الزيتون. اقرأ المزيد

من جهته قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة إن المقاومة أوقعت، قبل أيام، جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء، وأضاف أنه على مدار الأيام الماضية نفذت المقاومة العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال. اقرأ المزيد

شهادات مروّعة من سجون إسرائيل

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" شهادة لمعتقلة فلسطينية من قطاع غزة بعد الإفراج عنها، تضمنت تفاصيل لتعامل جيش الاحتلال مع المعتقلين، وأساليب الترويع والإذلال التي ينتهجها.

وذكرت الوكالة أن تقريرا لمنظمة حقوقية إسرائيلية أفاد بأن مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش مُنحا حرية التصرف مع المعتقلين بالطريقة التي يراها القائمون على السجن مناسبة. اقرأ المزيد

أول مظاهرة داخل الخط الأخضر

شهدت بلدة كفركنا، شمال مدينة الناصرة، أول مسيرة داخل الخط الأخضر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة للمطالبة بوقف الحرب وسياسة التجويع ضد المدنيين في القطاع.

وقال بيان للجنة المتابعة العليا داخل الخط الأخضر إن المظاهرة جاءت أيضا للتعبير عن موقف حازم ضد فرض قيود على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر خلال شهر رمضان، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

مفاوضات القاهرة

قالت مصادر للجزيرة بأن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة غدا الأحد، لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للوصول إلى اتفاق.

من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، آخر التطورات في غزة. وأضاف بيان الخارجية القطرية أن الطرفين ناقشا الجهود المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة قبل الحصول على إجابات واضحة من حركة حماس بشأن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير لم تكشف هويته أن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة. اقرأ المزيد

مسيرة عائلات المحتجزين

وصلت إلى القدس المحتلة مساء اليوم السبت المسيرة التي نظمها آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أثناء مشاركته في مسيرة أهالي الأسرى، إنه إذا لم يعد المختطفون إلى منازلهم فستكون إسرائيل خانت مواطنيها، ويجب ألا يُسمح بذلك، وفق تعبيره. وأضاف لبيد أن إسرائيل تقف إلى جانب عائلات المحتجزين، وتحتضنهم، وتشارك في نضالهم من أجل إعادتهم إلى وطنهم، حسب تعبيره.

وبالتزامن تظاهر إسرائيليون في تل أبيب لمطالبة الحكومة باستعادة الأسرى المتبقين في غزة، وتقدر إسرائيل عددهم بنحو 130، كما ترجح مقتل عدد منهم. اقرأ المزيد

غانتس لا ينسق مع نتنياهو

نقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستلتقي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الاثنين في واشنطن.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن غانتس سيتوجه الأحد إلى واشنطن، وبعدها إلى لندن، لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو أكدوا غضبه من تصرف غانتس، وأنه يخالف اللوائح الحكومية، وفق تعبيرهم.

شهيدان واقتحامات بالضفة

في الضفة الغربية، استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمالي رام الله مساء اليوم الخميس، وكان أهالي قرية "كفر نعمة"، غرب مدينة رام الله شيعوا في وقت سابق جثمان الشهيد الفتى محمد الديك الذي استُشهد بإصابة في رأسه، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه خلال مواجهات اندلعت في البلدة فجر اليوم السبت.

وقد واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها وعمليات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة حيث دهمت منطقة سومرة التي شهدت حادثة طعن لمستوطن. كما هاجم مستوطنون منازل في قرية برقة شرق رام الله بوسط الضفة الغربية وحطموا ممتلكات للأهالي. ونشرت مواقع فلسطينية مقاطع مصورة تظهر تصدي الأهالي للمهاجمين. اقرأ المزيد

تغطية صحفية: الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين على بلدة برقا شرق رام الله. pic.twitter.com/kf3bj5wyPQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

اشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومقاومين بمخيم جنين

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية إثر محاولة اعتقال المطارد والأسير المحرر قيس السعدي.

وأضاف المراسل أن السعدي أصيب أثناء مطاردته في المخيم. اقرأ المزيد

مظاهرات ومسيرات عبر العالم

شهدت دول أوروبية عدة ومدن حول العالم -اليوم السبت- مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتطالب بوقفها.

ومن بين الدول التي شهدت مسيرات ومظاهرات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والدانمارك والسويد ولوكسمبورغ والنمسا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا. اقرأ المزيد

مظاهرات في باريس للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري للحرب ومحاسبة المتورطين.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حافظ مريبح من العاصمة الفرنسية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/p7VF8Th1QM — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 2, 2024

جبهة جنوب لبنان

وفي جبهة جنوب لبنان أعلن حزب الله مهاجمة 6 مواقع إسرائيلية بينها مقر قيادة إسرائيلي مستحدث في مستوطنة ليمان بالجليل الغربي في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف سيارة جنوبي لبنان كانت تقل مسؤولين عن إطلاق الصواريخ. اقرأ المزيد

اليمن

أعلنت وزارة النقل التابعة للحوثيين في اليمن أن أعمالا عدائية بريطانية وأميركية تسببت في خلل بالكابلات البحرية في البحر الأحمر. وأكدت حرص اليمن على أمن الكابلات البحرية بالمياه اليمنية وفقا للقوانين الدولية.

كما أعلنت خلية الأزمة، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمخولة للتعامل مع السفينة البريطانية "إم في روبيمار" عن غرق السفينة مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر الأحمر.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، لاحتوائها على آلاف الأطنان من الأسمدة غير العضوية والوقود، وفق التحذيرات الدولية.

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