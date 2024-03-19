مجزرة إسرائيلية تستهدف لجانا عشائرية تؤَمّن توزيع المساعدات عند دوار الكويت بغزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مجزرة عند دوار الكويت راح ضحيتها أكثر من 23 شهيدا، بعد استهدافها تجمعا للجان شكّلها الوجهاء والعشائر بغرض تأمين توزيع المساعدات جنوب شرق مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 23 شهيدا على الأقل سقطوا في قصف قوات الاحتلال للجان عشائرية تؤَمِّن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل تجمعات لتوزيع المساعدات عند دوار الكويت.

فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الخميس الماضي- مجزرة استهدفت، للمرة الثانية خلال ساعات، طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين على الأقل نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وذلك جراء قصف مروحية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات عند دوار الكويت.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".