يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي شكل فريقا للبحث عن أنفاق بالضفة الغربية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي شكل فريقا خاصا للبحث عن أنفاق محتملة بالضفة الغربية بعد إبلاغ سكان إحدى المستوطنات عن سماع ما قالوا إنها أصوات حفر قرب منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق -الذي شكل مؤخرا- يضم وحدات من قطاعات الهندسة والاستخبارات ومختصين مدنيين، ومهمته البحث والتحقق بناء على ما ورد في تقارير ومعلومات استخبارية بهذا الشأن.

وقالت إن القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي أطلقت تحقيقا داخليا قبل أشهر، وأرسلت فريقا متخصصا في الأنفاق بعد تأكيد سكان مستوطنة بات حيفر -التي تقع قرب طولكرم– أنهم سمعوا أصوات حفر قرب منازلهم، وبعد جهود البحث والتقصي تبين أنه لا وجود لأنفاق في المنطقة.

لكن يديعوت أحرونوت علمت مؤخرا من مصادر أن قيادة الجيش قررت تشكيل فريق خاص للتحقيق في الأمر على نحو أعمق.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر حتى الآن على أي أنفاق هجومية في الضفة الغربية لكنه لا يستبعد وجودها.