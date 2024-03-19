منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 61 صحفيا في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 61 صحفيا من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرج عن 21 منهم، وذلك وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب البيان، فإن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال بين صفوف الصحفيين، حيث اعتُقل بعد السابع من أكتوبر 61 صحفيا، من بينهم 40 صحفيا ما زالوا رهن الاعتقال، كان آخرهم الصحفية رولا حسنين التي اعتقلت يوم أمس الاثنين من منزلها في بيت لحم.

وأوضح المصدر ذاته أن من بين المعتقلين 3 صحفيات، و23 صحفيا معتقلين إداريا (دون تهمة).

كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رحّلت الصحفية سيقال قدوم إلى قطاع غزة بعد اعتقالها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة والتي طالت 7670 فلسطينيا، وقتل 435 وأصاب 4 آلاف و700 وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.