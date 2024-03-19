مخاوف أرمينية من حرب أذرية نهاية الأسبوع

حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء من إقدام أذربيجان على شن حرب ضد بلاده بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية بشأن القرى الحدودية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن باشينيان قوله "إذا رفضت أرمينيا التوصل إلى تسوية مع أذربيجان بشأن القرى الحدودية فإن أذربيجان ستبدأ الحرب نهاية الأسبوع".

يأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس الأذري إلهام علييف أعلن أول أمس الأحد أن بلاده باتت "أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام اتفاق سلام مع أرمينيا".

وقال علييف -عقب اجتماع مع أمين عام حلف الشمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغـ "نحن اليوم في مرحلة حثيثة من محادثات السلام مع أرمينيا".

من جانبه، قال ستولتنبرغ إنه يرحب بالتحرك نحو السلام بين البلدين، وخاطب الرئيس الأذري قائلا "أقدر ما تقوله بشأن أنكم أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، لا يسعني سوى أن أشجعكم على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع أرمينيا".

وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو 6 أشهر على بسط أذربيجان سيادتها على كامل إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، والذي شهد حروبا وتوترات في العقود الأخيرة.

وأصدرت الجارتان في ديسمبر/كانون الأول الماضي بيانا مشتركا قالتا فيه إنهما تريدان التوصل إلى اتفاق سلام، وأجرتا منذ ذلك الحين محادثات عديدة، ومن ضمنها مفاوضات استمرت ليومين في برلين في فبراير/شباط الماضي.