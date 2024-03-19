سوريا تعلن عن غارات إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف -فجر اليوم الثلاثاء- نقاطا عسكرية في ريف دمشق وتم إسقاط بعض الصواريخ مع حدوث بعض الأضرار المادية.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن بيان أصدرته وزارة الدفاع السورية أن القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف أهدافا عسكرية خارج العاصمة دمشق، ولم يسفر إلا عن أضرار مادية، في حين أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وكان جيش النظام السوري أعلن الأحد الماضي أن صواريخ إسرائيلية استهدفت عددا من النقاط في جنوب البلاد فجرا مما أسفر عن إصابة جندي سوري ووقوع أضرار مادية، وذكرت تقارير محلية ومصادر حقوقية أن الضربات استهدفت مواقع في ريف دمشق، أحدها مستودع للأسلحة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما تلاه من اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل هجماتها على جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في سوريا، كما قصفت أيضا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وحسب رويترز، فقد قتل أكثر من 6 ضباط من الحرس الثوري الإيراني فيما يشتبه أنها ضربات إسرائيلية في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.