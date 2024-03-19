شهداء ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على رفح وجباليا

قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت رفح في جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا في شمال القطاع ومخيم النصيرات في وسطه أدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وحسب مراسلنا، فقد استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد منتصف الليلة. كما تم نقل عدد من المصابين بينهم أطفال، إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج.

كما نفذ طيران الاحتلال غارتين أخريين استهدفتا منطقتي مصبح وخربة العدس شمال رفح، وغارة ثالثة في حي الجنينة شرق المدينة.

من جهة أخرى، استهدف قصف إسرائيلي مخزنا للمساعدات تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما خلّف شهيدين وعددا من الجرحى.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن مدفعية وطيران الاحتلال قامتا بعد منتصف الليل بشن قصف عنيف على شرق مخيم جباليا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وفي شمالي القطاع أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدة بيت حانون، في حين شهد وسط قطاع غزة قصفا إسرائيليا استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين وفقا لمراسل الجزيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.