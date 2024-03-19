مقتل قائد عسكري إسرائيلي قرب مجمع الشفاء والقسام تستهدف 7 آليات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 خلال معارك في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، حيث تواصل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القائد الذي قُتل هو ضابط احتياط (51 عاما) في غرفة العمليات المتقدمة التابعة للواء 401. وبذلك يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين إلى 594 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الاحتلال قد أعلن أمس مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء.

وأصيب 8 عسكريين إسرائيليين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أعلنه الجيش.

وبذلك يرتفع العدد المعلن للإصابات في صفوفه منذ بداية الحرب إلى 3090 جريحا من الضباط والجنود، منهم 485 إصاباتهم بالغة الخطورة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام منذ صباح اليوم الثلاثاء استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.

وكانت قد ذكرت أمس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة قرب مستشفى الشفاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء صباح أمس الاثنين، وهاجمت الأحياء والمباني المحيطة به، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

واغتال جيش الاحتلال خلال هجومه على مجمع الشفاء مسؤول العمليات المركزية للشرطة في غزة العميد فائق المبحوح، الذي قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه كان مسؤولا عن التنسيق مع العشائر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ هجوما واسعا على مجمع الشفاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما أطلق ادعاءات بوجود مركز قيادة لحماس تحت المجمع، وتبين أنها غير صحيحة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.