زعيم يساري أوروبي: حان وقت التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

اعتبر زعيم التجمع السياسي الرئيسي للأحزاب اليسارية في الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان "للتفاوض" لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مؤيدا الدعوة المثيرة للجدل التي وجهها البابا فرانشيسكو إلى كييف لرفع "الراية البيضاء".

وقال النمساوي والتر باير "أعتقد أن مساعدة الشعب الأوكراني تعني الآن بذل محاولات لإنهاء الحرب".

وكان التجمع الرئيسي للأحزاب اليسارية اختار باير الشهر الماضي مرشحا له لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وتنضوي تحت هذا التجمع أحزاب شيوعية واشتراكية أوروبية بينها دي لينكه الألماني، وسيريزا اليوناني، والحزب الشيوعي الفرنسي.

وسبق لباير أن "دان بشدة العدوان الروسي". لكنه -في مقابلة مشتركة الاثنين مع "غرفة الأخبار الأوروبية" التي تضم وكالات أنباء عدة بينها الفرنسية- لفت إلى أن جبهات النزاع "المجمدة" تتطلب مقاربة جديدة.

وقال "أتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا دبلوماسية لبدء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية".

وأضاف "بهذا الصدد، أؤيد تماما ما يقوله البابا. الآن حان الوقت لإنهاء الحرب، وللتفاوض ووقف القتل".

وكان البابا قد حض في وقت سابق هذا الشهر كييف على "رفع الراية البيضاء والتفاوض" بعد مرور أكثر من عامين على الحرب.

وردت الحكومة الأوكرانية بغضب على هذه الدعوة، رغم أن الفاتيكان أوضح أن عبارة "الراية البيضاء" لا تعني الاستسلام بل وقف الأعمال الحربية.