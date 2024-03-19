خيمة نزوح من معلبات المساعدات في غزة

"عودتنا حتمية والخيمة وهمية" هذه العبارة كتبت على خيمة في مخيم للنازحين في غزة، ولكن المميز أنه تم بناؤها من بقايا معلبات المساعدات.

ونشر المصور والصحفي عبود السيد مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر الخيمة وقد بنيت جدرانها بعدد ألفين من معلبات الفول والحمص والبازلاء والمرتديلا التي جاءت مع المساعدات الموزعة على النازحين من أهالي غزة.

وكتب على جدار الخيمة "الحرية لفلسطين" وتفاعل مغردون مع فكرة الخيمة، وقالوا إن الأهالي على الرغم من معاناتهم وتعرضهم لحرب إبادة إسرائيلية منذ 6 أشهر ولكنهم يمتلكون الإبداع والفن، في إيصال رسالتهم ومعاناتهم التي يتعرضون لها بسبب أداة القتل الإسرائيلية.