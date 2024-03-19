بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث جهود وقف الحرب على غزة

أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية -اليوم الثلاثاء- أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بلينكن إن رحلته إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف، منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الزيارة ستهدف إلى مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم في المنطقة.

وقال بلينكن إن جميع سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وأوضح أنه بحسب المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو.

وتابع أنه يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.