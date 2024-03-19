السوداني: العراق يتقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حالة الاستقرار والأمن المتحققة في العراق، وتنامي قدرات قواته الأمنية، تؤكد التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحول إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الليلة الماضية.

وأكد السوداني -خلال اللقاء- ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيرا إلى "مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية، واستقطاب الخبرات العالمية، خاصة مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له".

ولفت إلى قرب توقيع العراق اتفاقاً مع شركة "سيمنس" وشركات ألمانية أخرى، في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتطرق السوداني إلى الأوضاع الحالية في غزة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية في وقف نهج "العدوان وحرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جهته أعرب ليندنر عن تقديره لحجم التطور والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق، مؤكداً مضي الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى برلين مع المستشار أولاف شولتس.

كما أبدى ليندنر تأييد بلاده خطوات الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق، معربا عن استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع بغداد في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييدها موقف العراق بشأن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني.