قال رئيس قسم الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي محمد الهوبي إن الزميل المصور بقناة الجزيرة أحمد مطر يحتاج للسفر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية واستكمال العلاج، وذلك بعد إصابته بطائرة إسرائيلية مسيّرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح الهوبي أن الزميل مطر يحتاج لعملية جراحية عاجلة لإرجاع عظمة الجمجمة ولعلاج طبيعي مكثف، وذلك بعد تخطيه الغيبوبة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت مطر والزميل المراسل إسماعيل أبو عمر خلال تغطيتهما حركة النازحين بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة في 13 فبراير/شباط الماضي، وهو ما أدى أيضا إلى إصابة أبو عمر بجروح خطيرة.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه الزميلين في استهداف مباشر، وهو ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق الزميل إسماعيل أبو عمر اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، كما أصيب مطر في إحدى يديه إصابة بالغة، فضلا عن جروح في باقي أنحاء جسده.

وأمس الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد صحفيتين فلسطينيتين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح وبلدة جباليا جنوب وشمال القطاع، وهو ما رفع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 126 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونددت هيئات صحفية وحقوقية بالانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​