الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية وإيلات بصواريخ

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية استهداف لسفينة أميركية في البحر الأحمر، ومنطقة إيلات في إسرائيل بعدد من الصواريخ.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع، في بيان صحفي، "إن القوات البحرية استهدفت السفينة "مادو" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تتبع الشحن البحري أظهرت أن مادو هي ناقلة لغاز البترول المسال ترفع علم جزر مارشال متجهة من السعودية إلى سنغافورة.

وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة أصابت أهدافها بنجاح".

وأكد استمرار قوات الحوثيين "في تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وقال "عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأدت الهجمات إلى تعطيل الشحن العالمي، ما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين ردا على ذلك.

وفي السياق ذاته، بحث المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ مع هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سبل وقف هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.