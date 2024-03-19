الاحتلال يعتقل الصحفي محمود عليوة من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمود زياد عليوة من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، وذلك في إطار حملة يشنها على الصحفيين الذين يغطون اقتحاماته للمجمع.

وعليوة صحفي من غزة غطى كثيرا من الأحداث خلال الحرب الإسرائيلية الحالية، وقام بتغطية ميدانية يومية تابع ووثق فيها كثيرا من المجازر والقصف اليومي، وآخرها استهداف الاحتلال المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار النابلسي ودوار الكويت.

وكان الصحفي محمود عليوة نقل على شاشة الجزيرة -من داخل مستشفى الشفاء- خبر اعتقال قوات الاحتلال مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول وعددا من الزملاء الصحفيين بصحبته من داخل المجمع بعد الاعتداء عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين، وأجبرتهم على خلع ملابسهم بشكل كامل، بعد أن جرفت خيمة الصحفيين ودمرت سياراتهم خلال اقتحامها المجمع.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء والمناطق المحيطة به، وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 50 مدنيا في أثناء اقتحامه المجمع، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء جراء قصف منزل بمحيط المجمع الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحام منشآته وتطويقها لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء اليوم الثلاثاء- أن قواتهم اعتقلت حتى الآن 300 مشتبه بهم في مجمع الشفاء، وقتلت عشرات المسلحين، حسب قوله.