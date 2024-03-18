مسؤول فلسطيني: إسرائيل تزيد قمع الأسرى منذ بداية رمضان

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل زادت من قمعها للأسرى والأسيرات في سجونها منذ بداية شهر رمضان. وحذر من أن أوضاعهم أصبحت أكثر خطورة مما يمكن أن يتخيله أحد.

وأوضح فارس أن التصعيد يتم عبر زيادة الإجراءات القمعية، مثل الضرب العنيف والإهانات والتقليل من كرامة الأسرى ومصادرة المصاحف من غرفهم، وذلك بغطاء حكومي كامل.

كما أشار إلى تعيين كوبي يعقوبي، الذي ينتمي للتيار اليميني المتطرف، كقائم بأعمال مدير إدارة السجون.

ويعتقد رئيس هيئة الأسرى أن يعقوبي يسعى إلى إظهار ولائه وصرامته من خلال هذا التعيين، بهدف الترقية في المستقبل على حساب كرامة وصحة وحياة الأسرى، بحسب البيان.

وأكد فارس أن حياة الأسرى الآن معرضة لخطر حقيقي بسبب استمرار السياسات الانتقامية التي أثرت بشكل تراكمي على صحتهم، خاصة مع دخولهم الشهر السادس في هذا الوضع الخطير.

وأوضح أن الأسرى في العزل يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب والإهانة من قِبل السجانين والوحدات الخاصة التي يتم استدعاؤها لتنفيذ عمليات القمع والتعذيب بشكل دائم أمام أقسام وغرف الأسرى، منذ معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار فارس أيضا إلى أن هذه الوحدات تقوم بمهامها الإجرامية بلباس الأقنعة السوداء، وأن أساليبهم وتصرفاتهم تشبه بشدة تلك الممارسة من قبل العصابات.

وأضاف أن من بين الأكثر استهدافا بهذه السياسات -الأيام الأخيرة- مروان البرغوثي القائد في حركة فتح الذي تعرض للاعتداء بالضرب، وثابت مرداوي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 22 عاما. وأوضح فارس أن استهدافهما يهدد حياتهما.

ويتزامن تصعيد إسرائيل ضد ما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجونها مع حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل ووضع إنساني مأساوي لم يسبق له مثيل، وفقا للبيانات الفلسطينية والأممية.