لرفضها "الإبادة" بغزة.. طلاب إسرائيليون يتظاهرون لإقالة محاضرة فلسطينية (شاهد)

تظاهر عشرات الطلاب الإسرائيليين في الجامعة العبرية بالقدس الغربية، ظهر أمس الأحد، للمطالبة بإقالة المحاضرة بكلية الحقوق نادرة شلهوب كيفوركيان بعد وصفها الحرب الإسرائيلية في غزة بـ"الإبادة الجماعية" للفلسطينيين.

وطالب المتظاهرون شلهوب بالاستقالة، بعدما أنكرت وقوع حالات اغتصاب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

אחרי מפגן התמיכה במרצה שהושעתה – סטודנטים בעברית מפגינים וקוראים לפטר את פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן לאחר שהטילה ספק באירועי ה-7 באוקטובר ואמרה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. הסטודנטים המוחים: "אנשים שתומכים בלאומנות פלסטינים לא צריכים להיות חלק מהחברה הישראלית ומהאוניברסיטה העברית". pic.twitter.com/5gWjotfjkC — החדשות – N12 (@N12News) March 17, 2024

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، قال الطلاب المحتجون إن "الأشخاص الذين يدعمون القومية الفلسطينية يجب ألا يكونوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي والجامعة العبرية".

وجاءت المظاهرة ردا على أخرى نظمها عشرات طلاب الجامعة الخميس، احتجاجا على قرار إدارة الجامعة إيقاف البروفيسورة شلهوب مؤقتا عن العمل.

ככה עושים את זה! 👏🇮🇱 הפגנו היום באוניברסיטה העברית עם דגלי ישראל והמון גאווה לאומית, וקראנו לפיטוריה של פרופ׳ קיבורקיאן שהכפישה את ישראל והכחישה את טבח השביעי באוקטובר חייבים לפטר את פרופ׳ קיבורקיאן עכשיו! לעצומה >> https://t.co/cS0GzyCgBv pic.twitter.com/Poj0H2VdhG — תנועת אם תרצו (@ImTirtzu) March 17, 2024

والأربعاء، أوقفت إدارة الجامعة المحاضرة الفلسطينية التي تقيم بالقدس الشرقية مدة 4 أيام، بعد تصريحات إعلامية لها حول الحرب في غزة، تضمنت دعوة لمناهضة الصهيونية.