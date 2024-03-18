رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن قبول ذلك

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن قطاع غزة يواجه مجاعة، وهذا أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

وأعربت فون دير لاين -خلال كلمتها في القمة السداسية المصرية الأوروبية في القاهرة- عن مخاوف الاتحاد الأوروبي من تداعيات شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح.

وأردفت أن من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الأسرى والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستعمل جنبا إلى جنب مع مصر والشركاء الآخرين لتوجيه المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة، وأشارت إلى أن مصر ركيزة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وشددت فون دير لاين على ضرورة حماية المدنيين، وألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ودعت إلى التوصل في أقرب وقت إلى وقف إطلاق نار يتيح إطلاق سراح الأسرى، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية من عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأعربت عن قلقها إزاء مخاطرها على السكان المدنيين العزل هناك.

وفي سياق ذي صلة، قالت إننا نريد العمل من أجل سلام دائم على أساس مبدأ حل الدولتين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى منذ تأسيسها.