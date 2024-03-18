ترامب: لو كنت رئيسا ما حدث غزو غزة

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "ميديا باز" على قناة "فوكس نيوز" واعتبر أنه لو كان رئيسا لما تم غزو غزة.

وقال موقع "أكسيوس" إنها المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة -التي تم بثها أمس الأحد- في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع بريان كيلميد مذيع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز" بأن على إسرائيل "إنهاء المشكلة".

ونقل "أكسيوس" عن ترامب قوله الجمعة "لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا". ولم يتحدث ترامب أمس عن المحتجزين أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وقال ترامب، ردا على سؤال من جانب هوارد كورتز مقدم برنامج "ميديا باز" بشأن ما يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن حرب غزة "عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس السابق دعمه الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ 5 أشهر على قطاع غزة المحاصر، بعد أن وجه سابقا انتقادات لإسرائيل، سواء لقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين أو لفشلها في منع الهجوم حماس.