الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات قرب جنين ونابلس وبيت لحم

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة بلدتي جلبون وفقوعة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق نار، كما اقتحمت قرية تل جنوب نابلس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

كما أفاد المراسل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أئمة وخطباء المساجد في بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وجرت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بينما شهدت القدس قيام جيش الاحتلال باقتحام قرية العيسوية حيث اعتقل عددا من الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعد ساعات من اقتحام بلدة "يَعـبَد" في جنين، وبلدةَ "حوسان" غرب مدينة بيت لحم، حيث سيّرت القوات الإسرائيلية دورياتها في البلدتين، ودهمت منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أصيبت فلسطينية برضوض جراء إلقاء مستوطنين الحجارة عليها في قرية مَغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل، وأطلق المستوطنون النار باتجاه مواطنين ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي أغنامهم.

في الأثناء أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه أطفال يجمعون نباتات موسمية في وادي الجوايا بمسافر يطا وذلك بعد مطاردتهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "يَعـبَد" في جنين، وبلدةَ "حوسان" غرب مدينة بيت لحم.

كما اندلعت الأحد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، خصوصا المنطقة القديمة، حيث سيّرت دوريات وانتشرت في الشوارع.