روى تفاصيل الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن مراسل الجزيرة إسماعيل الغول

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مراسل الجزيرة في غزة الزميل إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين بعد اعتقالهم لمدة 12 ساعة في مجمع الشفاء الطبي.

وفور إفراج قوات الاحتلال عنه، قال الزميل إسماعيل الغول للجزيرة إنه اضطر، وغيره من الصحفيين، إلى تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال التي أجبرتهم على خلع ملابسهم بشكل كامل، بعد أن جرفت خيمة الصحفيين ودمرت سياراتهم خلال اقتحام مجمع الشفاء.

وتابع الغول أن "قوات الاحتلال كبلتنا وعصبت أعيننا، وحققت مع كل الصحفيين الموجودين في المكان"، مشيرا إلى أن هذه القوات أبقتهم محتجزين لمدة 12 ساعة.

وأضاف الغول أن قوات الاحتلال صادرت هواتف الصحفيين وحواسيبهم ومعدات التصوير.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد طالبت في وقت سابق اليوم الاثنين بالإفراج الفوري عن مراسلها في غزة إسماعيل الغول والصحفيين المعتقلين معه، وحمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامتهم.

وقالت شبكة الجزيرة -في بيان- إن هذا الاستهداف يعدّ "محاولة أخرى من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء في غزة".

وأكدت الشبكة أن ما تعرض له الزميل إسماعيل الغول يأتي ضمن سلسلة الاستهداف الممنهجة للجزيرة من قبل سلطات الاحتلال، والتي شملت اغتيال الزملاء شيرين أبو عاقلة وسامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة، واستهداف عدد من صحفييها وأفراد عائلاتهم عمدا، واعتقال وترهيب فرقها في الميدان.

وأدانت الجزيرة الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، وجددت مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وقبل ساعات، قالت الخارجية الأميركية إنها تتواصل مع الجانب الإسرائيلي بشأن ملابسات اعتقال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول.

وأثار هذا الاستهداف الجديد للصحفيين استنكار العديد من الجهات الحقوقية والصحفية الدولية، من بينهم منظمة "مراسلون بلا حدود"، وإيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ورئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل.