إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة

أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين أن إسرائيل رفضت دخوله إلى غزة، في وقت تخيم فيه المجاعة على القطاع مع استمرار الحرب الإسرائيلية هناك لليوم الـ164.

وأوضح مدير الوكالة الأممية أنه كان يعتزم التوجه إلى رفح اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض دخوله، لافتا إلى أن المجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن لازاريني -عقب مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة– قوله إن "السلطات الإسرائيلية تمنعني من الدخول إلى غزة"، في حين قال شكري "ليكون الأمر واضحا وجليا، الحكومة الإسرائيلية هي التي منعت وليس مصر، وهذا موقف غير مسبوق ضد مسؤول أممي".

وأكد شكري أهمية استمرار عمل الوكالة لمواصلة مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين، محذرا المجتمع الدولي من خطورة اختفائها، في وقت لم يصدر فيه تعقيب فوري من إسرائيل بشأن منع المسؤول الأممي من الدخول حتى الآن.

كما كتب لازاريني على منصة إكس "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي"، مشيرا إلى أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية في القطاع.

وقال لازاريني إن الأمم المتحدة دفعت "ثمنا باهظا" في قطاع غزة، مشيرا إلى تدمير أكثر من 150 منشأة تابعة للوكالة ومقتل 400 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين كانوا يحاولوا اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب المساعدة.

On the day new data is out on famine in #GAZA, the Israeli Authorities deny my entry to Gaza.

-Famine is imminent in the northern Gaza Strip, expected to arrive between now and May.

– Two million people= the entire population of Gaza is facing crisis levels of food insecurity…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2024