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من القاتل الحقيقي لمختار عائلة دغمش في غزة؟

مختار عائلة دغمش استشهد بقصف إسرائيلي على مسجد أحياء السنة في غزة (الفرنسية)
17/3/2024-|آخر تحديث: 17/3/202404:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار الخبر الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حول إعدام الأجهزة الأمنية في غزة والتابعة لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) مجموعة من مخاتير العائلات الكبيرة في غزة من بينهم مختار عائلة دغمش بدعوى التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، جدلا واسعا بين المغردين حول صحة المعلومة وإن كان فعلا حماس أقدمت على فعل ذلك أم لا.

ومع انتشار الخبر على منصات التواصل، نفى رئيس المكتب الإعلامي في غزة سلامة معروف الحادثة من خلال منشور عبر صفحته على الفيسبوك بالقول "ننفي ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت (الإسرائيلية) وتناقلته عدد من وسائل الإعلام ذات الأجندة المشبوهة، حول مزاعم بإعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية في غزة."

وأضاف سلامة أن "نشر مثل هذه المزاعم يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى".

ولتخرج بعدها عائلة دغمش ببيان عبر صفحتها على الفيسبوك "المجلس المركزي لعائلة دغمش" تقول فيه إنه تم تداول بيان مدسوس ومزيف باسم صفحة العائلة تتهم فيه حماس بقتل مختار العائلة.

وأضاف البيان "وبهذا الصدد نؤكد أن مختار عائلة دغمش الحاج صالح عاشور دغمش ومعه مجموعة من الوجهاء استشهدوا في بداية الحرب بقصف إسرائيلي وحشي على مسجد العائلة مسجد أحياء السنة أثناء صلاة المغرب في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023".

وبعد إعلان العائلة استشهاد مختارها بقصف إسرائيلي بدأت الجزيرة نت بالبحث عن مصادر أخرى ورد فيها خبر استشهاد مختار عائلة دغمش، وخلال عملية البحث تبين أن رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده قد كتب تدوينة على حسابه على منصة إكس بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي نشر فيها أسماء الشهداء من عائلة دغمش الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي على حي الصبرة، وكان أول اسم تم نشره هو صالح عاشور دغمش (المختار).

وخلال عملية بحث أكثر تبين أن قناة الجزيرة مباشر نشرت في اليوم التالي من تدوينة رامي عبده بوست عبر صفحتها على الفيسبوك عن نشر وسائل إعلام محلية فلسطينية كشفا بأسماء 109 شهداء من عائلة واحدة، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي لحي الصبرة غربي قطاع غزة، وكان اسم المختار صالح دغمش في القائمة، والكثير من الحسابات الفلسطينية التي نشرت أسماء الشهداء.

وعلق مغردون على الرواية الإسرائيلية بالقول إن الاحتلال يحاول زرع الفتة بأي طريقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم حماس، والعشائر في غزة، مطالبين بعدم تبني روايات وسائل الإعلام الإسرائيلية دون التأكد من صحة المعلومة أو الخبر.

 

وقال متابعون إن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في تحقيق أي نصر لها في غزة، فسعت إلى نشر الإشاعات ومحاولة إشعال الفتنة في غزة من أجل ضرب النسيج المتماسك بين أهالي القطاع والمقاومة الفلسطينية.

وأشار مغردون إلى أن الاحتلال حاول خلال الأيام الماضية إقناع العشائر والمخاتير في قطاع غزة إحداث حالة من الفوضى عبر عنوان براق وهو (إدارة قطاع غزة بدلا من حماس) وهو ما رفضته كل العشائر رفضا قاطعا.

وأضاف آخرون أن العائلات اعتبرتها محاولة يائسة لتقسيم الشعب الفلسطيني الملتحم مع المقاومة، وبعدها بدأ الاحتلال بنشر جملة أكاذيب بالتعاون مع عملائه وعناصر من مخابرات السلطة كان آخرها اليوم بالادعاء أن المقاومة أعدمت أحد المخاتير.

وقال مغردون إن الاحتلال يبحث عن أدوات فلسطينية سياسية وعسكرية من داخل قطاع غزة وخارجها من أجل توظيفها لخدمة غاياته في تدمير المقاومة وإشعال الفتنة في غزة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي