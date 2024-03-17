وعيد غربي لإيران بدعوى إمدادها روسيا بصواريخ باليستية

صعّدت القوى الغربية تحذيراتها لإيران من عواقب إرسال صواريخ باليستية وتقنيات عسكرية متطورة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.

ولم تؤكد واشنطن إن كانت إيران قد أرسلت بالفعل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لكن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت اليوم الأحد عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قوله إن المفاوضات الإيرانية الروسية بشأن هذه الصواريخ "تتقدم بشكل نشط".

وأضاف المسؤول الأميركي -الذي لم تذكر الصحيفة اسمه- أن هناك "خطرا حقيقيا" أن تكون شحنات من الصواريخ قد أرسلت بالفعل.

وكان زعماء مجموعة السبع قد حذروا في بيان مشترك، أول أمس الجمعة، أنه "إذا مضت إيران في تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة لروسيا، فنحن مستعدون للرد بسرعة وبطريقة منسقة بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد إيران".

وأعرب الزعماء الغربيون عن قلقهم الشديد بشأن "التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة (إلى روسيا)".

وأضاف البيان: "ندعو إيران إلى الامتناع عن فعل ذلك، لأنه سيزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي ويمثل تصعيدا كبيرا في دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن طهران زودت موسكو بطائرات مسيّرة استخدمتها ضد المدنيين، وفق الادعاءات الغربية.

ومن بين العقوبات التي يدرس الغرب فرضها على إيران، حظر رحلات شركة الطيران الوطنية "إيران إير" إلى أوروبا، وفقا لما أوردته فايننشال تايمز.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر قولها إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ أرض أرض الباليستية القوية، في إطار تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.