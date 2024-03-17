مغردون: للمرة الأولى توزّع المساعدات في شمال غزة دون مجازر

تفاعل جمهور منصات التواصل الاجتماعي مع دخول شاحنات محملة بالطحين إلى شمال قطاع غزة بعد عدة أشهر من الحصار الإسرائيلي على الأهالي، مما أدى إلى مجاعة حادة أسفرت حتى الآن عن عشرات الوفيات، أغلبهم من الأطفال.

وزعت الشرطة الفلسطينية -أمس السبت- منشورات طالبت الأهالي بعدم الذهاب إلى دوار الكويت لتسلم المساعدات، لتجنب وقوع أي استهداف من قوات الاحتلال كما حدث في المرات السابقة.

🔹لأول مرة منذ أكثر من 3 شهور وصول 6 شاحنات من المساعدات التي تحتوي على الدقيق إلى شمال القطاع

بعد استنفار قوات الأمن الفلسطينية والتعميم الذي تم نشره على المواطنين بعدم التوجه إلى دوّار الكويت وقطع الطريق أمام الاحتلال لاستهداف الناس .. pic.twitter.com/Q9oqlNYHXP — مصطفى الرامي  (@MustaphaRami22) March 16, 2024

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر وصول المساعدات إلى أحد مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرقي جباليا بالتنسيق بين عدد من وجهاء العشائر والمخاتير ومسؤولين أممين.

وأشاد مغردون بالدور والتنسيق بين الشرطة الفلسطينية ومخاتير العائلات، وقالوا لأول مرة منذ بداية المجاعة يتم تأمين شاحنات المساعدات من دون مجازر أو نهب عشوائي بالتعاون بين وزارة الداخلية بغزة وشباب العائلات. ووصلت 13 شاحنة تابعة للأونروا إلى مخازن الوكالة في جباليا ومدينة غزة.

وأضاف آخرون أن العائلات والمخاتير -الذين أرادهم الاحتلال في صفه- يقفون جنبا إلى جنب الأجهزة الأمنية بغزة، بعد رفضهم التعاون مع الاحتلال، كما أن الأونروا التي يُتهم موظفوها بالإرهاب ها هي مجددا توصل المساعدات إلى المحتاجين.

لأول مرة منذ بداية المجاعة يتم تأمين شاحنات المساعدات دون مجازر أو نهب عشوائي حيث تم بالتعاون بين وزارة الداخلية في غزة و شباب العائلات تأمين وصول 13 شاحنة تابعة للأونروا إلى مخازن الوكالة في جباليا ومدينة غزة

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العائلات المخاتير التي أرادها الاحتلال في صفه و بتنسيق معه. ها هي… pic.twitter.com/cnKQLwUJvL — عصام (@DrEsamBaraka) March 17, 2024

وقال مدونون إن ما حدث مساء أمس السبت مهم جدا، ويحمي حياة مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة. وقد وصلت شاحنات المساعدات إلى مخيم جباليا وتم تخزينها داخل مخازن الأونروا، وصباح اليوم الأحد وُزعت بطريقة منظمة وعادلة على السكان.

وأشاروا إلى أن النظام الجديد في توزيع المساعدات يبعد المدنيين عن دوار الكويت "منطقة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحمي الناس من الاستهداف ويمنع سرقة المساعدات".

ماحدث ليلة الامس جداً مهم ويحمي حياة مئات الالاف من المدنيين في شمال غزة . وصلت شاحنات المساعدات الي مخيم جباليا وتم تخزينها داخل مخازن الاونروا وفي الصباح تم توزيعها بطريقة منظمة وعادلة على السكان . هذا النظام الجديد يبعد المدنيين عن دوار الكويت "منطقة تواجد عسكري للارهابيين… pic.twitter.com/uS63ZPeDeA — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 17, 2024

وعلق بعض المتابعين على وصول المساعدات بالقول إن وصول المساعدات إلى الشمال لا يحل مشكلة التجويع المسلط عليهم والذي تحدوه بالصمود الملحمي، مضيفين أن ابتهاج الناس ليس فرحة جائعين بحصولهم على الطعام، بل فرحة صامدين بتحديهم الإبادة الجماعية الممنهجة التي وصفها البعض بأنها غير مسبوقة تاريخيا.

البارحة ولأول مرة بعد 6 أشهر تصل شاحنات المساعدات مناطق #شمال_غزة ولمدينة #غزة بعد 4 أشهر من منع وصولها.لكن هذا لا يحلّ مشكل التجويع المسلّط عليهم والذي تحدّوه بالصمود الملحميّ.

ابتهاج التاس ليس فرحة جائعين،بل فرحة صامدين باسلين تحدّوا هول إبادة جماعية ممنهجة غير مسبوقة تاريخيا pic.twitter.com/ayWBVVaXXw — Najet Ghdiri (@omchedi) March 17, 2024

وطالب آخرون بالتذكير بأن الاحتلال تسبب في المجاعة في شمال غزة ومدينة غزة فقط، لأن الناس رفضوا النزوح ومنعوا تنفيذ سيناريو الترحيل وإفراغ الشمال من السكان حسبما أراد الاحتلال.

خلونا متذكرين إنو الاحتلال تسبب بالمجاعة في شمال غزة ومدينة غزة فقط وفقط لأن الناس التي بقيت فيها ورفضت النزوح هي من منعت تنفيذ سيناريو الترحيل وإفراغها من السكان كما أراد الاحتلال. #غزة — Yasser (@Yasser_Gaza) March 16, 2024

وقال مدونون إن طيلة الأشهر الماضية بقي ما يقارب 700 ألف مواطن في غزة وشمالها من دون طحين أو أي من المواد الغذائية الأساسية، وأن هذه الكمية بالكاد تكفي عددا محدودا من المواطنين.

وستجتهد الجهات المشرفة في توزيعها بأكياس صغيرة، حتى يستطيعوا إمداد أكبر قدر من المحتاجين بهذه الكمية، ووصفوا الخطوة بأنها محدودة التأثير في حل الأزمة، إلا أنها تشكل بصيص أمل لدى المواطنين في تدفق مزيد من هذه الشاحنات، خاصة مع اشتداد المجاعة وشح المواد التموينية في غزة وشمالها.

ونشر ناشطون وحسابات فلسطينية مقاطع فيديو تظهر توزيع حصص من الدقيق على المواطنين في مقر "الصناعة" التابع لأونروا بمدينة غزة.