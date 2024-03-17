لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ونوهت الوزارة السعودية، في بيان لها، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها "فشل إصدار التصريح، لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان".

#عاجل | «الحج والعمرة»: لا يمكن تكرار العمرة في #رمضان.. التصريح مرة واحدة فقط.. بهدف:

• تخفيف الازدحام

• إتاحة الفرصة للآخرين

• التعاون على التنظيم

• التيسير على المسلمين#عكاظhttps://t.co/6oGZ180zTy — عكاظ (@OKAZ_online) March 16, 2024

كانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة منصة "نسك" عام 2022، لتتيح للمسلمين من جميع أنحاء العالم، تجربة سفر سهلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتساعد على تبسيط رحلة الحج والعمرة والحصول على العديد من الخدمات عن بعد.

ووفقا لوزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، فإن "أعداد المعتمرين وصل إلى 13.55 مليون معتمر خلال موسم رمضان العام الماضي، وذلك بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدّر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".

ووضعت الحكومة السعودية خطة لرفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر، و5.4 ملايين حاج في 2030.