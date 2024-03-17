"هل فقدتم ضمائركم؟" نتنياهو يوبخ الحلفاء ويرفض ضغوطهم

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة لمن وصفهم بالأصدقاء في المجتمع الدولي، مؤكدا رفضه للضغوط الهادفة إلى إجراء انتخابات في إسرائيل وإيقاف الحرب على غزة.

وقال نتنياهو، في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الأحد: "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة؟ هل نسيتم سريعا 7 أكتوبر (تشرين الأول)؟".

وتابع: "هل فقدتم ضميركم الأخلاقي سريعا؟ بدلا من الضغط على إسرائيل… اضغطوا على حماس".

وقال نتنياهو إن هناك ضغوطا دولية لإيقاف الحرب من خلال الدفع نحو إجراء انتخابات، لكنه أكد أنه لن يخضع لها.

وأضاف: "إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب ونحن لن نسمح بذلك".

كما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيده على الاستعداد لشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إن الضغوط الدولية لن تحول دون تنفيذ ذلك الهجوم الذي سيستغرق بضعة أسابيع حسب قوله.

وقالت مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري إن نتنياهو لم يسمّ الرئيس الأميركي جو بايدن أو زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، لكن تصريحاته قرئت باعتبارها ردا على المواقف الأخيرة للرجلين.

وكان شومر قد انتقد نتنياهو في خطاب أمام مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي، ووصفه بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام، وخضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

وأشاد بايدن بخطاب شومر، وقال إنه كان "جيدا، وأعرب عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو غضب بسبب ما ورد في أحدث تقييم سنوي لمجتمع الاستخبارات الأميركي، الذي أشار إلى أن عدم الثقة بقدرته على الحكم تتعمق بين الإسرائيليين، وتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته، مرجحا أن يتم تشكيل ما سماها حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا.

من ناحية أخرى، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ردا على تصريحات رئيس الوزراء إن ذاكرة الإسرائيليين ليست قصيرة، ولكنهم تحت قيادة نتنياهو سيخسرون الحرب ولن يعيدوا المختطفين، وفق تعبيره.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن الانتخابات الآن هي "السبيل الوحيد لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتجنيد الحريديم وإعادة بناء العلاقات مع الأميركيين".