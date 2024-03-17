طلبة يوبخون إدارة جامعة ملبورن لصمتها عن الإبادة بغزة

انسحب ائتلاف طلاب ملبورن من أجل فلسطين في أستراليا من الإفطار الجماعي الذي نظمته جامعة ملبورن للطلبة والأكاديميين المسلمين والجمعيات المسلمة في خامس أيام شهر رمضان المبارك، اعتراضا على صمت الجامعة إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال رئيس الائتلاف في كلمة له قبل الانسحاب "ندعو جامعة ملبورن مرة أخرى إلى توجيه رسالة مفتوحة من الموظفين والطلاب وخريجي هذه المؤسسة للمطالبة بالشفافية بشأن علاقاتهم مع مصنعي الأسلحة المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين".

وعبّر رئيس الائتلاف عن امتعاضه من الصمت المتواصل لإدارة الجامعة، كونها أحد الفاعلين في المجتمع الأكاديمي العالمي، على قتل آلاف الأطفال من مختلف المراحل التعليمية، وهدم المدارس والجامعات بالقصف الإسرائيلي.

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واختتم حديثه بالقول "لأننا لا علاقة لنا بالتطهير العرقي الذي يتعرض له 2.3 مليون فلسطيني في غزة، فإننا لا نستطيع، ولن نجلس هنا بضمير حي ونفطر، لأن القيام بذلك سيكون جهلا متعمدا".

وانسحب أعضاء الائتلاف والمتضامنون معهم في نهاية الكلمة، معللين انسحابهم بأنه تنديد بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" للمرة الأولى منذ تأسيسها.