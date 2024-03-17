المستشار الألماني يجدد من تل أبيب دعمه لإسرائيل

جدّد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد دعمه لإسرائيل، قائلا خلال زيارته تل أبيب إنه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها في وجه إرهاب" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال شولتس -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة- إنه "كلما طالت الحرب، زاد عدد وفيات المدنيين وأصبح الوضع في غزة مؤسفا وكارثيا"، في إشارة إلى كارثة الجوع التي يعيشها أكثر من مليوني محاصر في القطاع.

وأضاف المستشار الألماني "نحن بحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يمكن الانتصار على الإرهاب من خلال السبل العسكرية فقط".

وأكد شولتس على ضرورة التفكير في الجانب الإنساني قبل أي عملية عسكرية في رفح، مؤكدا أن السلام لإسرائيل يتم مع الفلسطينيين، وهو أمر يجب أن يقوم على حل الدولتين.

وفي السياق، عبّر المستشار الألماني عن الحاجة لحل يضمن السلام المستدام من خلال الآفاق الإيجابية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعا إلى إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية والعمل على إصلاحها.

وأول أمس الجمعة، أعلن مكتب نتنياهو تصديقه على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة من الخطوة.

ووصل شولتس اليوم الأحد إلى إسرائيل قادما من الأردن بعد لقائه الملك عبد الله الثاني، حيث بحثا "التطورات الخطيرة" في غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى منذ تأسيسها.