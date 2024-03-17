شاهد.. فيديو للقسام حول معاناة الأسرى الإسرائيليين بغزة بسبب جرائم الاحتلال

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مرئيا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة جراء الحرب المدمرة، التي تشنها تل أبيب منذ 6 أشهر.

وعنونت القسام مقطع الفيديو بـ"إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسه الذي تذيقه لشعبنا"، إلى جانب العنوان ذاته باللغتين العبرية والإنجليزية.

وأظهرت المشاهد -التي جاءت على هيئة رسم كاريكاتيري متحرك- جانبا من عمليات القصف للمقاتلات الحربية والدبابات الإسرائيلية للمباني والأحياء والمربعات السكنية في القطاع، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

كما تضمنت المشاهد اصطفاف آلاف الفلسطينيين في طوابير طويلة للحصول على وجبة واحدة يوميا، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الغزيين، وسط بكاء الأطفال وألم النساء.

وتطرقت المشاهد أيضا إلى عمليات الاستهداف لمنتظري المساعدات عبر مدفعية الاحتلال وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، والتي تكررت عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح.

وختم مقطع القسام بإظهار أسيرين إسرائيليين في غزة بحالة هزال وإعياء شديدين، ولا يوجد أمامهما سوى طبق وزجاجة مياه فارغين.

وأمس السبت خرجت مظاهرات عدة في حيفا وتل أبيب والقدس المحتلة تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى، كما تجمّع متظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/نشرين الثاني الماضي.