"لو كنت فلسطينيا كنت لحاربت إسرائيل من أجل حريتي" بهذه العبارة صرح الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأميركية للحديث عن الحرب على قطاع غزة.

وردا منه على سؤال عن وضع الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداءات الإسرائيلية، قال أيالون "هي حياة الناس الذين يحلمون بالحرية ولكنهم لا يستطيعون رؤيتها"، مضيفا "سواء أعجبنا ذلك أم لا فإننا نتحكم في حياة الملايين".

وقال "من وجهة نظري فإن الطريقة الوحيدة التي سيحصل بها الإسرائيليون على الأمن هي عندما يكون لدى الفلسطينيين أمل".

