حملة بايدن ترد على حديث ترامب عن "حمام دم"

استنكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن تصريحات منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب عن نهاية الديمقراطية الأميركية وحديثه عن "حمام دماء" إذا لم يفز بالانتخابات المقبلة، وعدّتها تهديدات بممارسة عنف سياسي.

وأصدرت حملة بايدن بيانا وصفت فيه ترامب بأنه خاسر في انتخابات 2020 "يصر على تهديداته بالعنف السياسي"، مشددة على أن ترامب يريد تكرار ما حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، لكن الشعب الأميركي سيكبده خسارة انتخابية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنهم لا يزالون يرفضون تطرفه وولعه بالعنف وتعطشه للانتقام"، في إشارة إلى أحداث اقتحام الكونغرس.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو أمس السبت "إذا لم أُنتخب، فسيكون حمام دماء للبلد بأكمله".

بيد أن هذا التحذير جاء في معرض حديثه عن صناعة السيارات وخسائر الاقتصاد الأميركي، وهو ما جعل الأمر عرضة للتأويل.

وقالت وكالة رويترز إن حملة ترامب حين سئلت عما قصده بهذه العبارة أشارت إلى منشور لصحفي في نيويورك تايمز على منصة إكس قال فيه إن عبارة "حمام دماء" جاءت في خضم حديث عن صناعة السيارات والاقتصاد الأميركي.

ولكن ترامب أكد في جزء آخر من خطابه أنه "إذا لم نفز بهذه الانتخابات، فلا أعتقد أنه ستكون لديكم انتخابات أخرى في هذه البلاد".

وفاز ترامب -الذي يواجه اتهامات جنائية في ولاية جورجيا بمزاعم محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020- الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لضمان ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من مارس/آذار الجاري أن المرشحين متعادلان إحصائيا في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.