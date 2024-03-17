حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت طائرات إسرائيلية غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأكد حزب الله أن مقاتليه استهدفوا -فجر اليوم الأحد- تجمعا لجنود إسرائيليين قبالة بلدة الوزّاني، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مؤكدا إصابة الهدف بدقة.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الحزب تنفيذ 6 هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي تلال كفرشوبا المحتلة.

في المقابل، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات الخيام وعلما الشعب وعيتا الشعب ومروحين في جنوب لبنان.

قصف وترهيب

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مدفعية الاحتلال قصفت سهل مرجعيون، لترهيب المزارعين ورعاة المواشي بغرض إجبارهم على التراجع من المكان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا منزلا في بلدة عيترون، مطلقا في اتجاهه صاروخين جو أرض، مما أدى إلى تدميره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف الليلة الماضية مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة الخيام، ونقطة مراقبة له في كفركلا جنوبي لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن طائرات حربية قصفت مبنيين عسكريين لحزب الله في منطقة ميس الجبل ونقطة مراقبة ومبنى عسكريا في مروحين.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.