يونيسيف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -الأحد- أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا وأصيب آلاف آخرون خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة "سي بي إس" الأميركية إن هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال لم يسبق تسجيله في أي صراع آخر في العالم تقريبا.

وأضافت أن العديد من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية الحادين وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء"، مشيرة إلى وجود ما سمتها تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

من جهتها، ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأحد الرئيس الأميركي جو بايدن الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وقالت المنظمة في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على غزة، العديد منهم بذخائر أميركية الصنع.

ودعت أمنستي إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 16 عاما.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قالت السبت إن سوء التغذية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى إن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين من العمر في شمالي القطاع يعاني منه.

وحذرت الأونروا من أن الناس في غزة على حافة المجاعة، وأكدت على ضرورة وصول أكبر عدد ممكن منهم إلى المساعدات الضرورية.