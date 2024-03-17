الشرطة الأميركية تحاصر مشتبها به قتل 3 من أقاربه

قُتل 3 أشخاص في واقعتي إطلاق نار في ضواحي فيلادلفيا صباح السبت، وقد فر المشتبه به، وتحصن في منزل في ترينتون بولاية نيوجيرسي، وفق ما أفادت الشرطة وسلطات محلية.

وقالت الشرطة إنها تعرّفت على المشتبه به ويدعى أندريه غوردون ويعتقد أنه مشرد، وقد سرق سيارة ثم قتل زوج والدته البالغ 52 عاما وشقيقته البالغة 13 عاما، في منزل بمدينة فولز تاونشيب في منطقة ليفيتاون بولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت المدعية العامة في المقاطعة جينيفر شورن في تصريح لصحفيين إن 3 أشخاص تمكّنوا من الاختباء في المنزل "حيث بحث عنهم".

بعدها، انطلق المشتبه به في سيارة إلى حي قريب حيث أردى بالرصاص والدة طفليه، ليعمد بعد ذلك إلى ضرب والدتها بعقب البندقية.

ثم توجّه إلى مرآب متجر قريب حيث سرق سيارة من رجل يبلغ 44 عاما ولاذ بالفرار. ولم يتعرّض الرجل لأي أذى، وفق رئيس السلطة المحلية في فولز تاونشيب، نيلسون ويتني.

وعبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرسي حيث تحصّن في منزل تحاصره حاليا الشرطة التي تحاول التواصل معه.

وقالت المحققة في شرطة ترينتون ليزيت ريوس إن سكان المنزل كانوا بداخله لكن "تم إجلاؤهم بنجاح من دون أي إصابات".

وقال ويتني إن المشتبه به مسلّح على ما يعتقد ببندقية هجومية من نوع إيه آر-15، وقد حذّرت الشرطة من أنه "بغاية الخطورة".

ونظرا إلى أن المشتبه به عبر حدود الولاية، تشارك سلطات فدرالية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، في ملاحقته.

وأعطيت لسكان المنطقة التي سجّلت فيها واقعتا إطلاق النار توجيهات بوجوب ملازمة أماكنهم والاحتماء، لكن التوجيهات رفعت بعد 3 ساعات.