الدعم السريع يبث صورا يقول إنها لتعزيزات عسكرية ضخمة متجهة للخرطوم

بثت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا لما قالت إنها تعزيزات عسكرية ضخمة بدارفور، متجهة لمواجهة الجيش السوداني في معاقله بسلاح المهندسين وقاعدة وادي سيدنا الجوية بالخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، في فيديو بثته على حسابها بمنصة "إكس"، إن التعزيزات العسكرية تهدف إلى السيطرة على المناطق العسكرية للجيش في أم درمان.

وكان الجيش السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على مجمع الإذاعة والتلفزيون، وإلحاقه هزيمة بقوات الدعم السريع التي ظلت تسيطر على الإذاعة والتلفزيون وأحياء أم درمان القديمة منذ بدء الحرب في منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي.

قيادة قطاعات دارفور تودع تعزيزات عسكرية ضخمة متجهة لدك معاقل الفلول

Darfur Sectors Command bids farewell to massive military reinforcements heading to dismantle the SAF and their allied remnants strongholds#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/tbSsAgBVrh

