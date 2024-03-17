الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير روسيا لـ"توبيخه"

أفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس استدعى سفير موسكو في تل أبيب أناتولي فيكتوروف لـ"توبيخه"، وذلك بعد سلسلة تصريحات أدلى بها مسؤولون روس ضد إسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ13 إن كاتس استدعى أمس السبت سفير موسكو لدى إسرائيل لـ"توبيخه" في مقر وزارة الخارجية بمدينة القدس.

وأشارت القناة إلى أن السبب سلسلة تصريحات لمسؤولين كبار في موسكو ضد إسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن تل أبيب "تريد توبيخ السفير الروسي أيضا، لأن بلاده لا تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة"، وفق تعبيرها.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو الروسية تعليق فوري على ما ذكرته القناة الإسرائيلية.

انتقادات متكررة

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد في نهاية فبراير/شباط الماضي على ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل.

كما شدد نيبينزيا على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أواخر الشهر نفسه إن "العملية الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.