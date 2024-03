اتفاق مصري أوروبي على رفض أي اجتياح لرفح

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر وقادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال قمة مصرية أوروبية انطلقت اليوم الأحد في القاهرة.

وبثت الرئاسة المصرية، عبر حسابها على موقع يوتيوب، كلمات المشاركين في القمة التي تعقد لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي أن "أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل"، وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها".

وقبل بدء القمة، استقبل السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، وفق بيان للرئاسة.

وقالت فون دير لاين إنه ينبغي تجنب أي عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة بكل السبل، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار. وأضافت للصحفيين عقب توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع السيسي إنه "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

