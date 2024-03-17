إصابة جندي سوري وخسائر مادية بضربات إسرائيلية على مواقع بريف دمشق

أعلن جيش النظام السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت عددا من النقاط في جنوب البلاد فجر اليوم الأحد أسفرت عن إصابة جندي سوري ووقوع أضرار مادية، وذكرت تقارير محلية ومصادر حقوقية أن الضربات استهدفت مواقع في ريف دمشق، أحدها مستودع للأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند "حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية". وِأشار المصدر العسكري إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ولم يحدد البيان العسكري السوري موقعا بعينه، لكن تقارير إعلام محلي أشارت إلى أن الهجوم استهدف ريف دمشق. كما ذكرت تقارير حقوقية سورية أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت على الأقل موقعين، أحدهما مستودع أسلحة داخل قاعدة عسكرية لقوات النظام ويستخدمها حزب الله اللبناني، أما الآخر فيقع قرب الكتيبة الهندسية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المنطقة المستهدفة تقع ما بين مدينتي يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في سوريا، كما قصفت أيضا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وقتل أكثر من 6 ضباط من الحرس الثوري الإيراني فيما يشتبه أنها ضربات إسرائيلية في سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت رويترز في فبراير/ شباط الماضي أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط قتلى، وأصبح يعتمد بشكل أكبر على فصائل شيعية متحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

وعلى وقع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف خصوصا مجموعات موالية لطهران بينها حزب الله.