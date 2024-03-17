أمير قطر يبحث تطورات أوضاع غزة مع رئيس وزراء بلجيكا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال الديوان الأميري في قطر إن اللقاء الذي جرى في قصر لوسيل شمل كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف مجالات التعاون.

من جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه أعرب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقدير بلاده لدور الدوحة في التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة واستعادة المحتجزين.

وأضاف دي كرو في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن "ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني كان فظيعا"، وأن موت الأطفال جوعا في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، ويتعين على الطرفين توقيع الاتفاق فورا.