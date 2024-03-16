5 قتلى بهجوم على قاعدة للجيش الباكستاني في وزيرستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من عناصر الأمن في هجوم شنه مسلحون بمركبة محملة بالمتفجرات على موقع عسكري في وزيرستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان صباح اليوم السبت.

وأوضح الجناح الإعلامي للجيش في بيان له أن الحادث نفذه 6 مهاجمين، وقال إنهم هاجموا الموقع بمركبة مفخخة، تلتها هجمات انتحارية عدة أدت إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل 5 أشخاص، لكن البيان لم يحدد الجهة التي تقف خلف الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في وزيرستان -وهي منطقة متاخمة لأفغانستان في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني الحدودي- قولهم "إن الانفجار هز الأبواب وتسبب في تحطيم النوافذ ببداية الهجوم".

وتقول الحكومة الباكستانية ومسؤولون أمنيون إن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكثير منها.

ويقول مسؤولون إن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدة لتنفيذ هجماتهم.

وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة التي تنفي أنها تسمح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

وأجريت الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير/شباط الماضي في ظل إجراءات أمنية مشددة، وفي يوم الانتخابات قُتل 9 أشخاص في انفجارات وقنابل يدوية وهجمات بالأسلحة النارية.