وزير إسرائيلي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو

هدد الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر -اليوم السبت- بالانسحاب من الحكومة إذا لم ينضم إلى مجلس الحرب، متهما الحكومة بعدم امتلاكها خطة واضحة لتدمير قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال ساعر إن "مجلس الحرب مقصر في عمله. نبتعد عن تحقيق النصر يوما بعد آخر" مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية الجارية في غزة "لا تسير في الاتجاه الصحيح ودخلت مرحلة التباطؤ".

والثلاثاء الماضي، أعلن ساعر فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل "تحالف معسكر الدولة" داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب ككتلة مستقلة.

وكان ساعر زعيم حزب "أمل جديد" قد انضم لتحالف معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس -الذي يتزعم حزب "أزرق أبيض"- في جولات الانتخابات الأخيرة، وكان من أشد الداعين لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ضوء ما يلاحقه من ملفات فساد.

وقال ساعر في مؤتمر لناشطي حزبه في تل أبيب "أحترم صديقيّ ممثلي معسكر الدولة في مجلس الحرب (غانتس وغادي آيزنكوت) لكنهما للأسف لا يعبران عن المواقف التي كنت سأطرحها هناك".

وسبق أن قال ساعر إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الرئيسية عن "الفشل". ونقلت صحيفة معاريف عنه قوله إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق ما سماه أهداف الحرب في غزة.

وتسود المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلييْن خلافات متصاعدة تهدد بحل الحكومة وتدعو للتوجه نحو انتخابات مبكرة، في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.