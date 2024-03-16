متظاهرون حول العالم يطالبون بوقف الحرب على غزة ومحاسبة إسرائيل

تواصلت المظاهرات في أنحاء العالم منددة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة بوقفها فورا وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

فقد تظاهر عدد من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة في قطاع غزة، وإدانة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى فك الحصار ووقف العدوان وتطالب بسن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، طالب متظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبمحاسبة إسرائيل على جريمة الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وندد المتظاهرون بما وصفوه بتواطؤ الحكومات الغربية مع إسرائيل وعرقلة أي جهد لمحاسبتها على جريمة الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون شعارات تشدد على ضرورة تحرير الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومحاسبة الضالعين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الألمانية برلين، خرجت مظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات لسكان القطاع.

وتشهد 10 مدن ألمانية أخرى مظاهرات تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الدعم الحكومي الألماني لإسرائيل، فضلا عن منع تصدير الأسلحة الألمانية إلى الجيش الإسرائيلي.

رفض "التواطؤ الغربي"

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، خرجت مظاهرات ترفض تواطؤ الحكومات الغربية مع إسرائيل، كما شهدت مدينتا أوبسالا ويوتبوري بالسويد أيضا مظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وغزة.

ورفع المتظاهرون صورا للأطفال الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوا إلى وقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وكاف للمتضررين في قطاع غزة.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، خرج متعاطفون مع فلسطين في مظاهرة للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، كما نددوا باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي مدينة كولدينغ في الدانمارك، خرجت مظاهرات تدعو إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف فوري للحرب وإدخال المساعدات للمنكوبين في قطاع غزة.

ونظم متظاهرون اعتصاما احتجاجيا ضخما في مدينة ميلانو الإيطالية للمطالبة بوقف فوري للإبادة الجماعية على غزة.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو، تظاهر المئات للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

كما شهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الكورية الجنوبية سول مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، ورددوا هتافات مناهضة للموقف الدولي واستمرار المجازر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.