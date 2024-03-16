البحرية الهندية تعترض سفينة اختطفها قراصنة صوماليون

قالت البحرية الهندية اليوم السبت إن سفينة تابعة لها اعترضت طريق سفينة شحن تحمل علم مالطا اختطفها قراصنة صوماليون وطالبتهم بالاستسلام.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية إن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة "روين" التي كانت تحمل بضائع وترفع علم مالطا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحوا النار على سفينة البحرية الهندية في المياه الدولية أمس الجمعة.

وأشار إلى أن البحرية الهندية طالبت القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة ومن قد يكون على متنها من مدنيين محتجزين لديهم.

وكانت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي قالت أول أمس الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين ربما استخدموها للاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش قبالة سواحل الصومال الأسبوع الماضي.

يذكر أن نشاط القراصنة الصوماليين تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، إذ لم تسجل أي عمليات اختطاف للسفن التجارية منذ عام 2017 وحتى قرصنة السفينة "روين".

وقال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف لسفن تجارية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونشرت الهند نحو 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني الماضي لتوفير الأمن في ظل تصاعد المخاوف من هجمات القراصنة، كما أجرت عمليات تفتيش طالت أكثر من 250 سفينة.