عشرات الشهداء بمجازر جديدة للاحتلال والقسام توقع 4 قتلى بصفوفه

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة راح ضحيتها 63 شهيدا و112 مصابا، في حين قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين، واستهدفت دبابات وناقلة جند في مدينتي غزة وخان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 31 ألفا و553 شهيدا، والجرحى إلى 73 ألفا و546.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل عائلة مْطِير في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، وقد أدى القصف إلى تدمير المنزل بالكامل.

ورغم المجازر، فقد واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة غارات شمال مخيم النصيرات.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بسقوط 36 شهيدا معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الطباطيبى في المخيم الجديد وسط مخيم النصيرات فجر اليوم السبت. وقال مراسل الجزيرة إن البحث لا يزال جاريا لانتشال مفقودين تحت الأنقاض.

وجرى تشيع جثمان الشهداء اليوم في مستشفى شهداء الأقصى، وسُجيَت جثامينهم في باحة المستشفى، ومن بينهم جثامين عدد كبير من النساء والأطفال الذين استشهدوا في هذا القصف.

وقال مراسل الجزيرة إن شهيديْن ومصابين سقطوا كذلك في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قال المراسل إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال انسحبت من شمالي مدينة حمد في خان يونس تحت غطاء من القصف المدفعي المكثف، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بالمدينة، لكن جيش الاحتلال أكد استمرار عملياته العسكرية في خان يونس.

في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين، واستهدفت دبابات وناقلة جند في مدينتي غزة وخان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل وإصابة عدد من الجنود في المحافظة الوسطى.

ودوت كذلك صفارات الإنذار في مستوطنة ناحل عوز شمال شرق غلاف غزة، وفقا لمراسل الجزيرة، في حين نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر إسرائيلية قولها إن المستوطنة تعرضت لاستهداف بالصواريخ.

الآلاف تحت الأنقاض

وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدثِ باسم الطوارئ في الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، أن التقديرات تشير إلى أن هناك 8 آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض في القطاع.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني نادرا ما تجد جثثا كاملة، بل بقايا جثث معظمها متحللة، ولا يمكن التعرف عليها.

وذكر أن أجهزة الدفاع المدني تتلقى مناشدات من الأسر للبحث عن مفقودين في كل مرة يدخل فيها الجيش الإسرائيلي منطقة في غزة.